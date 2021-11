Militär Ständeräte wollen Soldaten mehr Sold auszahlen Ein «Zeichen der Anerkennung»: Die Angehörigen der Armee sollen künftig mehr Sold erhalten. Dafür sprach sich eine Kommission des Ständerats aus. 16.11.2021, 12.18 Uhr

Bekommen sie künftig mehr Sold? Ja, findet eine Mehrheit der ständerätlichen Sicherheitskommission. (Symbolbild) Keystone

Seit 1987 bekommt ein Schweizer Soldat täglich 5 Franken Sold. Der Betrag fällt je nach militärischen Grad höher oder tiefer aus. Der «Fünfliber» reicht heute vielerorts nicht einmal mehr für ein Bier im Ausgang. Nun will die Sicherheitspolitische Kommission des Ständerats (SiK-S) den Sold erhöhen, wie die Parlamentsdienste am Dienstag mitteilten. Die Kommission beantragt ihrem Rat mit 7 zu 6 Stimmen, eine entsprechende Motion anzunehmen. Der Nationalrat hatte ihr bereits zugestimmt. Die Motion kommt in der Wintersession in den Ständerat.