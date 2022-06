Militär Sozialdienst der Armee sprach weniger Unterstützungsgelder Im vergangenen Jahr hat der Sozialdienst der Armee weniger Hilfsgelder ausbezahlt. Auch der Beratungsdienst wurde seltener genutzt. Die Bedürfnisse der Wehrpflichtigen haben sich nach der Coronapandemie wieder stabilisiert. 27.06.2022, 14.22 Uhr

Der Sozialdienst der Arme steht Angehörigen der Armee, des Zivilschutzes des Rotkreuzdienstes sowie Militärpatienten und Hinterbliebenen offen. (Symbolbild) Keystone

860’000 Franken hat der Sozialdienst der Armee (SDA) im Jahr 2021 an Angehörige der Armee, des Zivilschutzes und des Rotkreuzdienstes sowie an Militärpatienten und Hinterbliebene ausbezahlt. Das sind 320’000 Franken weniger als im Vorjahr, wie das Verteidigungsdepartement VBS am Montag mitteilte.