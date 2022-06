Militär Die neue Armee-Drohne feiert ihren Jungfernflug Über den Wolken hatte es am Mittwochmorgen viel Platz. Ideale Bedingungen für den Erstflug der neuen Aufklärungsdrohne der Schweizer Armee. 15.06.2022, 14.24 Uhr

Die Aufklärungsdrohne hebt am Mittwochmorgen in Emmen ab. armasuisse

Am Mittwochmorgen war es am Himmel ruhiger als sonst. Die Skyguide-Panne brachte den Flugverkehr in der Schweiz zum Erliegen. Gleichzeitig gab es aber sogar eine Premiere im Schweizerischen Luftraum: Die neue Aufklärungsdrohne für die Schweizer Armee startete in Emmen zu ihrem Jungfernflug. «Heute Morgen um 07:00 Uhr hob die von einem Schweizer Testpiloten gesteuerte Drohne mit der Immatrikulation D-14 zu ihrem Erstflug ab», schreibt das Bundesamt für Rüstung (armasuisse) in einer Mitteilung.

70 Minuten war die Drohne unterwegs. Dabei erreichte sie eine maximale Geschwindigkeit von 180 Kilometer pro Stunde und eine maximale Flughöhe von 2’000 Meter über Meer. Gesteuert wurde sie von einem Schweizer Testpiloten. Spezialisten des israelischen Herstellers Elbit unterstützten das Schweizer Projektteam «in der Vorbereitung vor und während des Fluges». Es sei «ein Meilenstein», befindet armasuisse in der Mitteilung.

In den kommenden Monaten würden zusätzliche Flugtests mit den beiden Drohnen (Immatrikulation D-11 und D-14) von Schweizer Militärflugplätzen stattfinden. «Nach Abschluss der Flugerprobung und der Zulassung durch die militärischen Luftfahrtbehörde werden die beiden Drohnen im Verlauf des zweiten Semesters an die Luftwaffe übergeben», heisst es in der Mitteilung. Die restlichen vier Drohnen folgen bis Ende 2023. Mit den Drohnen will die Armee unter anderem grosse Räume überwachen können und Hilfe bei der Aufklärung bieten. (mg)

Die Drohne wird startklar gemacht. armasuisse