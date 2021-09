Militär Armeebotschaft 2021 erhält grossen Support Nach dem Nationalrat winkt auch der Ständerat die Armeebotschaft 2021 mit Krediten von 2,3 Milliarden Franken durch. Gegenstimmen gab es keine. 23.09.2021, 08.47 Uhr

Im Ständerat musste das Militär keine Kürzungen fürchten. (Symbolbild) Keystone

Die Armeebotschaft 2021 hatte im Ständerat keinen Feind. Ohne Gegenstimme in der Abstimmung und ohne Gegenvotum in der Debatte winkte die kleine Kammer sie am Donnerstag durch. Diese sieht Verpflichtungskredite für das Rüstungsprogramm, die Beschaffung von Armeematerial und das Immobilienprogramm des Verteidigungsdepartementes VBS vor. 2,3 Milliarden Franken sollen dafür aufgewendet werden.