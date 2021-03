Migration und Asyl Nationalräte wollen Asylsuchende nicht einsperren Die SVP hat im Nationalrat eine Niederlage erlitten. Das Parlament lehnte zwei Motionen zu den Themen Migration und Asyl deutlich ab und bestätigte damit die heutige Praxis. 15.03.2021, 17.08 Uhr

Die SVP scheiterte mit ihrer ausserordentlichen Session über Migration und Asyl. Keystone

(abi) Der Nationalrat hat sich am Montag anlässlich einer von der SVP verlangten ausserordentlichen Session mit den Themen Migration und Asyl befasst. Konkret ging es um zwei Motionen der SVP-Fraktion, die sich um radikalisierte Personen und die Gefahr von möglichen Terroranschlägen in der Schweiz drehten. Der Nationalrat lehnte beide Motionen mit je 139 zu 53 Stimmen ab und folgte damit dem Bundesrat. Nun muss sich der Ständerat am Mittwoch damit befassen.