Asylgesuche: Zahl steigt markant - SEM braucht mehr Personal

Migration Prognose fürs 2022 nach oben korrigiert: SEM rechnet mit Tausenden zusätzlichen Asylgesuchen Die Zahl an Asylgesuchen steigt stärker als angenommen. Das Staatssekretariat für Migration stösst nicht nur bei den Unterbringungsplätzen, sondern auch beim Personal an seine Grenzen. Ann-Kathrin Amstutz 20.10.2022, 15.58 Uhr

In der zweiten Jahreshälfte steigt die Zahl Asylgesuche stärker an, als das Staatssekretariat für Migration (SEM) prognostiziert hat. (Symbolbild) Keystone

Mit mindestens 22'000 Asylgesuchen rechnet das Staatssekretariat für Migration (SEM) bis Ende Jahr. Das sind rund 7000 Gesuche mehr als im Vorjahr. Damit muss das SEM seine Asylprognose nach oben korrigieren: Zuvor war man von 19'000 Asylgesuchen ausgegangen, wie das SEM am Donnerstag auf Twitter bekannt gibt.

Die Grafik zeigt, dass die Zahl der Asylgesuche in der zweiten Jahreshälfte stärker ansteigt als in der ersten. Das belegen auch die jüngsten Zahlen aus der Asylstatistik: Im September haben 2681 Personen ein Asylgesuch in der Schweiz gestellt. Dies ist nach Angaben des SEM der höchste Wert innerhalb eines Monats seit der Fluchtbewegung 2015/2016.

Auch in den nächsten Monaten rechnet das SEM mit einem «hohen Zustrom» an Asylsuchenden. Das stelle die «durch die Ukraine-Krise ohnehin schon stark belasteten Kantone und Gemeinden» vor eine Herausforderung: Bund und Kantone würden «mit Hochdruck daran arbeiten», zusätzliche Unterbringungsplätze bereitzustellen.

Dank der verlängerten oder zusätzlichen Nutzung verschiedener Bauten der Armee stünden gut 9500 Plätze zur Verfügung, heisst es weiter. Auch die Kanton seien dabei, die Zahl der Unterbringungsplätze zu erhöhen.

SEM braucht personelle Unterstützung

Nicht nur bei den Plätzen, sondern auch beim Personal stösst das SEM an seine Grenzen. Man habe die Zahl der Fachleute im Asylbereich bereits «deutlich erhöht». Unterstützung kommt bereits von der Armee – beim Transport von Personen. Geprüft wird nun auch, ob das Bundesamt für Polizei (Fedpol) und die Kantone Mitarbeitende zur Verfügung stellen können, welche in den Bundesasylzentren Identität und Herkunft der Asylsuchenden überprüfen.

Zudem will das SEM die Asylverfahren weiter beschleunigen. Dies gelte insbesondere für Gesuche von Personen aus Afghanistan, den Maghreb-Staaten und Personen aus Staaten, in denen «keine Verfolgungssituation droht». So wolle man die Zahl der monatlich abgeschlossenen Asylgesuche erhöhen, «ohne dass die Qualität der Asylverfahren und Entscheide darunter leiden», heisst es vom SEM.

Im schlimmsten Fall müssten die Kantone einspringen

Sollte die Auslastung der Bundesasylzentren trotz aller Massnahmen «einen kritischen Wert überschreiten», müsste ein Teil der Asylsuchenden vorübergehend früher als bisher auf die Kantone verteilt werden, schreibt das SEM. Dieses Szenario könnte dann eintreffen, wenn weiterhin deutlich mehr als 2500 neue Asylgesuche pro Monat gestellt werden.

In diesem Fall könnten nicht alle Asylsuchenden bis zum Abschluss der beschleunigten Verfahren in den Zentren bleiben. Dies sei aber «wenn immer möglich» zu verhindern.