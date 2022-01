Bund soll muslimische Seelsorge ausbauen

Migration Muslimische Seelsorge in Asylzentren: Evaluation empfiehlt Ausbau In den Asylzentren des Bundes wird seit einem Jahr eine muslimische Seelsorge angeboten. Diese sei ein Erfolg, so eine Auswertung der Universität Freiburg. 31.01.2022, 10.00 Uhr

Bundesasylzentrum Embrach: Die muslimische Seelsorge wird vor allem von jungen Arabisch sprechenden Männern beansprucht. (Symbolbild) Keystone

Die Evaluation wurde von der Uni Freiburg zusammen mit dem Schweizerischen Zentrum für Islam und Gesellschaft im Auftrag des Staatssekretariats für Migration (SEM) erstellt. Dieses hat im Frühling 2021 einen Versuch mit muslimischer Seelsorge in den Bundesasylzentren gestartet. Derzeit beschäftigt es fünf muslimische Seelsorgende im Umfang von insgesamt 230 Stellenprozenten. Laut der Evaluation, die auf 30 Interviews mit Seelsorgenden, Asylsuchenden und Angestellten der Bundesasylzentren beruht, ist das Projekt ein Erfolg. Die Seelsorgenden hätten eine deeskalierende Rolle, heisst es in der am Montag veröffentlichten Studie.

Teil der Seelsorge seien Gespräche, aber auch Koranrezitationen, Gebete und rituelle Fragen. Kritisiert worden sei in den Interviews, dass die Seelsorgenden im Gegensatz zu ihren christlichen Kolleginnen und Kollegen vom Bund und nicht von einer Religionsgemeinschaft angestellt sind. Hier brauche es eine strukturelle Klärung, so der Bericht. Das SEM arbeitet bei der muslimischen Seelsorge mit der Zürcher Trägerschaft Qualitätssicherung der muslimischen Seelsorge in öffentlichen Institutionen zusammen.

Projekt vorerst um ein Jahr verlängert

Die Evaluation empfiehlt, das Pilotprojekt weiterzuführen und in Regelstruktur zu überführen. Das Zeitbudget soll ausserdem erhöht werden, da die Ressourcen der Seelsorgenden oft nicht ausreichten. Dabei solle aber auch auf Diversität bei den Sprachen und dem Geschlechterverhältnis geachtet werden. Gemäss Bericht erfolgen 60 Prozent der Gespräche auf Arabisch. Themen sind seelische und körperliche Beschwerden, Familienangelegenheiten, Streitigkeiten oder Zukunftsängste. Drei Viertel der Ratsuchenden waren Männer, die überwiegende Mehrheit jünger als 40 Jahre.

Das SEM hat aufgrund der Studie entschieden, das Projekt unter Berücksichtigung der Empfehlungen um ein Jahr zu verlängern. Falle die Beurteilung weiter positiv aus, solle die muslimische Seelsorge «wenn möglich dauerhaft» eingeführt werden. (wap/agl)