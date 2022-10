Migration: Schweiz unterzeichnet Abkommen mit Zypern

Migration Schweiz unterschreibt Migrationsabkommen mit Zypern Zypern erhält von der Schweiz 10 Millionen Franken für Projekte im Asylbereich. Bundesrätin Karin Keller-Sutter hat am Montag ein entsprechendes Abkommen unterzeichnet. Weitere Gelder sind auch für Griechenland und Italien vorgesehen. 31.10.2022, 13.56 Uhr

Karin Keller-Sutter unterzeichnete am Montag in Bern das Migrationsabkommen mit dem zypriotischen Innenminister Nicos Nouris. Keystone

Die Schweiz unterstützt Zypern in den Jahren 2023 bis 2026 im Migrationsbereich mit einem Rahmenkredit von 10 Millionen Franken. Die Gelder sollen dabei in die Bereiche Asylinfrastruktur sowie freiwillige Rückkehr und Reintegration fliessen, wie das eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) am Montag mitteilt. Bundesrätin Karin Keller-Sutter hat mit dem zypriotischen Innenminister, Nicos Nouris, in Bern ein entsprechendes Umsetzungsabkommen unterzeichnet.