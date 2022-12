Migration 11 Prozent mehr als im Vormonat: Die Asylgesuche nehmen weiter deutlich zu Die Anzahl schutzsuchender Menschen nimmt in der Schweiz weiter zu. Gegenüber dem Vorjahresmonat waren es im November sogar über 2000 Gesuche mehr. 19.12.2022, 11.38 Uhr

Asylsuchende am Bahnhof in Chiasso. Die Zahl der Gesuche nimmt weiterhin deutlich zu. (Symbolbild) Keystone

Die Asylzahlen steigen weiter an: Für den November vermeldet das Staatssekretariat für Migration (SEM) 3568 Asylgesuche. Das sind 360 oder 11,2 Prozent mehr als noch im Oktober, wie es in der Mitteilung vom Montag heisst. Im Vergleich mit dem Vorjahr sind es sogar über 2000 Gesuche mehr, die im November eingegangen sind.

Am meisten Gesuche stammten von Menschen aus Afghanistan (1266; +112 gegenüber Oktober), Türkei (685 Gesuche; +41) und Burundi (359 Gesuche; +44). Die allermeisten der Gesuche waren sogenannte Primärgesuche. «Personen, die ein Primärgesuch stellen, tun dies unabhängig von anderen Personen, die bereits um Schutz ersucht haben», schreibt das SEM.

Viele Gesuche führen nicht zum Erfolg

Die steigenden Gesuche machen sich auch auf den Schreibtischen der Asylbehörden bemerkbar. «Die Pendenzen nehmen zu», so das SEM. Die Zahl der erstinstanzlich hängigen Fälle nahm im Vergleich zum Vormonat um 1857 auf 11'321 zu. Gesamthaft wurden im November 1822 Gesuche behandelt. Bei 624 Fällen wurde ein Nichteintretensentscheid gefällt, meist auf Grundlage des Dublin-Abkommens. 352 Personen erhielten Asyl und 479 wurden vorläufig aufgenommen.

Steigend sind auch die Gesuche aus der Ukraine. Wie das SEM auf Twitter schreibt, haben bislang insgesamt 73'643 Menschen den Antrag auf Schutzstatus S gestellt. Im November waren es gesamthaft 2619. Das sind pro Tag rund 87 Gesuche. In 6123 Fällen wurde der Schutzstatus S wieder beendet, wie das SEM schreibt. In 2010 weiteren Fällen ist die Beendigung in Prüfung. «Per Ende November hatten insgesamt 61'553 Personen den Schutzstatus S», heisst es in der Mitteilung.

Da die Asylsituation in der Schweiz angespannt bleibt, hat der Bundesrat am Freitag einen subsidiären Einsatz der Armee beschlossen. Diese stellt nun rund 2700 zusätzliche Unterkunftsplätze zur Verfügung. Zudem kann das SEM je nach Bedarf auf bis zu 500 Angehörige der Armee zurückgreifen. Sie sollen bei der Einrichtung und dem Betrieb der zusätzlichen militärischen Infrastrukturen und beim Transport mithelfen. (mg/abi)