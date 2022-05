Eumetsat: Berset weiht Bodenempfangsstation für MTG in Leuk ein

Meteorologie Neuer europäischer Satellit: Die Schweizer Empfangsstation ist schon fertig Die Schweiz möchte beim Betrieb von Wettersatelliten stärker mit Europa kooperieren. Dazu hat Bundesrat Alain Berset am Freitag im Wallis eine neue Bodenempfangsstation eingeweiht. 06.05.2022, 12.00 Uhr

In Leuk stehen bereits Satelliten, die aber für nachrichtendienstliche Aktivitäten verwendet werden. Keystone

Die neue Anlage in Leuk wird mit drei 6,5 Meter hohen Antennen und neusten technologischer Standards im Minutentakt riesige Datenmengen an Wetterinformationen empfangen und nach Deutschland weiterleiten. Die internationale Kooperation in diesem Bereich werde immer wieder wichtig, sagte Bundesrat Alain Berset am Freitag bei der Einweihung der neuen Bodenempfangstation des Bundes, wie es in einer Mitteilung heisst.