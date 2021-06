Ständerat will Kriegsmaterialexporte in Jemen-Krieg nicht stoppen

Menschenrechte Ständerat will Kriegsmaterialexporte an Jemen-Kriegsallianz nicht stoppen Die kleine Kammer hat sich dagegen ausgesprochen, sämtliche Exporte von Kriegsmaterial an die Kriegsallianz zu stoppen und bereits erteilte Bewilligungen zu widerrufen. 17.06.2021, 11.40 Uhr

Der Ständerat ist dagegen, Exporte an die Mitglieder der Jemen-Kriegsallianz komplett zu unterbinden. (Symbolbild) Keystone

Die Mitglieder der Sicherheitspolitischen Kommission seien besorgt über humanitäre Lage in Jemen, sagte Thierry Burkart (FDP/AG) in der Debatte vom Donnerstag. Dennoch sah die Kommission und mit ihr der Ständerat keinen Grund, die Exporte von Kriegsmaterialien nach Saudi-Arabien, in die Vereinigten Arabischen Emirate und die weiteren Mitgliedstaaten der Jemen-Kriegsallianz zu unterbinden. Anders als der Nationalrat lehnte die kleine Kammer eine entsprechende Motion ab. Diese hatte zudem verlangt, dass bereits erteilte Bewilligungen widerrufen werden.