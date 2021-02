Menschenrechte Bundesrat Ignazio Cassis macht sich gegen die Todesstrafe stark An einer hochrangigen Podiumsdiskussion bezeichnete Bundesrat Ignazio Cassis die Todesstrafe als schwere Verletzung der Menschenrechte und der Menschenwürde. 23.02.2021, 13.12 Uhr

«Keine abschreckende Wirkung»: Bundesrat Ignazio Cassis stellte eine neue Resolution gegen die Todesstrafe in Aussicht. Keystone

(wap) Die Zahl der Länder, in denen die Todesstrafe abgeschafft wird, hört nicht auf zu wachsen, sagte Bundesrat Ignazio Cassis laut einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA). Dies sei erfreulich. Die Schweiz lehne die Todesstrafe unter allen Umständen und an allen Orten ab. Sie verletze die Menschenrechte, namentlich das Recht auf Leben, und die Menschenwürde.