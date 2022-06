Letzter Rettungsversuch: Bund möchte Impfdaten zurückgeben

Meineimpfungen.ch Letzter Rettungsversuch: Bund setzt sich für Rückgabe der Impfdaten ein Was passiert mit den Impfdaten von tausenden Schweizerinnen und Schweizern? Der Verkauf von meineimpfungen.ch wurde verhindert, jetzt sollen sie aber nicht gelöscht werden. Der Bund und der Kanton Aargau wagen einen letzten Rettungsversuch. 20.06.2022, 10.06 Uhr

Im digitalen Impfbüchlein meineimpfungen.ch sind Tausende Daten. Diese sollen nun vor der Löschung bewahrt werden. (Symbolbild) BLZ

Neue Wendung in der Geschichte um das digitale Impfbüchlein meineimpfungen.ch: Die Daten sollen nun doch gerettet werden. Ein Projekt evaluiert, ob eine Rückgabe der Impfdaten an die Nutzerinnen und Nutzer möglich ist, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Montag mitteilte. Federführend ist die Stammgemeinschaft eHealth Aargau, die im Auftrag des Kantons Aargau das Projekt führt. Eine Vereinbarung wurde auch mit dem Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten (EDÖB) unterzeichnet.