Mehr Autonomie Abspaltung: Stadtberner Genossen denken über neuen Halbkanton nach Mehr Kompetenzen und Autonomie für die Stadt: Die Stadtberner SP diskutiert am Montag über ein Papier, in dem auch die Gründung eines Halbkantons Bern-Stadt ein Thema ist. 24.10.2021, 16.39 Uhr

Geht es nach der Stadtberner SP, könnte die Stadt künftig in einen eigenen Halbkanton abgespalten werden. Keystone

Die SP der Stadt Bern will sich am Montag an ihrer Delegiertenversammlung mit dem Stadt-Land-Graben befassen. Es geht darum, wie die politische Autonomie der Stadt innerhalb des Kantons gestärkt werden kann. Das berichteten verschiedene Medien am Wochenende. Der Hintergrund: Das Land überstimmt beispielsweise bei Volksabstimmungen regelmässig die Interessen der rot-grünen Stadt. Oder Entscheide der Stadt werden via Kantonsparlament umgestossen, das ländlich-bürgerlich dominiert ist.