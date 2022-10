Medienkonferenz: Zürcher SVP stellt Bundesratskandidaten vor

11:25 Uhr

Aus der Fragerunde:

Wie werden Sie ihre Fraktion und die Bundesversammlung davon überzeugen, Sie zu wählen?

Hans-Ueli Vogt: Ich kann Ihnen versichern, dass ich mich als das präsentiere, was ich bin. Dass ich versuche, meine Vorteile auszuspielen. Natürlich wird man mich in den nächsten Wochen in Bundesbern antreffen. Ich kenne die Parlamentarier und werde an diese Kontakte anknüpfen.

In der Frage war noch enthalten, ob Vogt möglicherweise von seiner Parteibasis als «zu verkopft» könnte wahrgenommen werden. Sowohl Vogt als auch die Findungskommission sind der Überzeugung, dass dies nicht zwangsweise zum Nachteil werden müsse. Die «Verkopftheit» sollte in der Natur des Amtes liegen.

Ist ihre Partei bereit für einen schwulen Bundesrat?

In meinem Empfinden als Mensch, in meinem Beruf, als Politiker und Kandidat in diesem Amt spielt meine sexuelle Orientierung keine Rolle.

Auf Twitter spricht man von einer Kandidatur für «La Galerie». Was sagen Sie dazu?

Rita Fuhrer: Für die Findungskommission stimmt das überhaupt nicht. Es ist notwendig für eine Partei, nicht einfach denjenigen zu bringen, der in einem Hoch ist. Deshalb haben wir uns darauf spezialisiert, uns an den Fähigkeiten einer bestimmten Person zu orientieren. Gerade Hans-Ueli Vogt kann mit seinem Wissen, seinem Wesen, seiner Erfahrung überzeugen.

Hans-Ueli Vogt: Ich kann Ihnen dazu nur sagen: Wenn meine Kandidatur auch auf der Galerie gut aussieht, sage ich nichts dagegen. Aber sie ist ernst gemeint. Und ich werde alles daran setzen, die Personen unter der Bundesratskuppel davon zu überzeugen, dass ich der zu wählende Kandidat bin.