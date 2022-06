Medienförderung Nationalrat will Printmedien auch 2022 unterstützen Der Nationalrat macht sich Sorgen um die hiesigen Printmedien. Er will deshalb die Übergangsmassnahmen zugunsten der Zeitungen erneut verlängern. 15.06.2022, 11.34 Uhr

Der Nationalrat will, dass die abonnierten Tages- und Wochenzeitungen der Regional- und Lokalpresse von der Post weiterhin gratis zugestellt werden. Keystone

Die Coronakrise hat die bereits schwierige Situation in der Medienbranche noch verschärft. Daher beschloss der Bundesrat im Mai 2020 Soforthilfen für die Medienbranche. Seither hat er diese Übergangsmassnahmen zugunsten der Printmedien mehrmals verlängert – zu Letzt bis Ende 2021. Nun soll er es noch einmal tun: Der Nationalrat gab am Mittwoch mit 97 zu 89 Stimmen einer Motion seiner Medienkommission grünes Licht. Widerstand gab es vor allem von Seiten SVP, FDP und GLP. Nun muss sich der Ständerat damit befassen.

Der Vorstoss verlangt, dass der Bundesrat die Printmedien auch für dieses Jahr unterstützt – analog zur bisherigen Verordnung über Übergangsmassnahmen zugunsten der Printmedien. Konkret sollen die abonnierten Tages- und Wochenzeitungen der Regional- und Lokalpresse mit einer Auflage von bis zu 40'000 Exemplaren im Tageskanal der Post kostenlos zugestellt werden.

Schwierigkeiten sind noch immer da

«Voraussetzung ist, dass sie für das Geschäftsjahr 2022 keine Dividenden ausbezahlen», sagte Berichterstatter Marco Romano (Mitte/TI). Es gehe hier wirklich um die «Kleinen», die nicht zu einem grossen Konzern gehören und teilweise in ihrer Existenz bedroht seien. Die Gründe dafür sind laut Romano vielfältig: Der Werbemarkt sei eingebrochen und durchlebe seit Beginn der Coronapandemie eine schwere Krise. Dazu kommen die Konjunkturentwicklung, der Ukraine-Krieg und die steigenden Kosten für Papier und Strom.

Für die Kommissionsmehrheit ist klar: «Die Übergangsmassnahme hat sich bewährt», sagte Romano. Zudem sei der Aufwand begrenzt. Die Kommission rechnet mit einem Bedarf von 15 bis 20 Millionen Franken. Er betonte: «Die aktuelle Situation der Regional- und Lokalpresse ist mit den Vorjahren vergleichbar. Es hat sich nichts geändert.»

«Hauruck-Übung» mit unrealistischem Zeitplan

Für Minderheitssprecher Christian Wasserfallen (FDP/BE) ist dagegen «fragwürdig», dass so kurz nach der Ablehnung des Mediengesetzes im Februar ein Bestandteil der Vorlage via Motion in den Rat komme. Er sprach von einer «unreifen Motion», einer «Hauruck-Übung» und erinnerte daran, dass das Jahr 2022 bereits zur Hälfte vorbei sei.

Dem schloss sich auch Bundesrätin Simonetta Sommaruga an. «Eine Umsetzung im laufenden Jahr ist unrealistisch», sagte sie. Die Rückkehr zur normalen Lage rechtfertige auch kein dringliches Vorgehen mehr. Trotzdem sieht auch sie, dass Corona den laufenden Strukturwandel für Medien weiter verschärft hat. Die Probleme seien noch nicht gelöst, man arbeite aber daran. (abi)