Medienethik Versteckte PR-Aktion des Bauernverbands: Presserat rügt «Schweizer Illustrierte» Der Bauernlobby bezahlte für eine vierteilige Reportageserie in der «Schweizer Illustrierten». Die Leserschaft erfuhr davon nichts. Ein No-Go, urteilt nun der Presserat. Reto Wattenhofer 30.04.2021, 11.54 Uhr

Bundesrat Guy Parmelin griff für eine umstrittene Aktion von «Schweizer Illustrierte» und Bauernverband in die Tasten. Ausriss «SI»

«Mehr Schweiz im Teller» hiess letztes Jahr eine Aktion der «Schweizer Illustrierten» («SI»). In vier redaktionellen Beiträgen berichteten Journalisten über die Vorzüge der hiesigen Landwirtschaft. Was für Leser nicht transparent war: Die Aktion war Teil eines Deals des Ringier-Verlags mit der Bauernlobby, zu dem vordergründig Publireportagen und Anzeigen in anderen Ringier-Publikationen gehörten. Sogar Bundespräsident Guy Parmelin liess sich ohne Wissen prominent einspannen. Das haben Recherchen der Redaktion von CH Media von letztem Mai gezeigt.