Medien 20 Stellen werden abgebaut: TX Group fusioniert ihre Berner Zeitungen Alles aus einer Hand: Die Regionalredaktionen von «Berner Zeitung» und «Der Bund» werden zusammengelegt. 20 Stellen werden abgebaut. Die Gewerkschaft Syndicom spricht von einem Kahlschlag. 08.04.2021, 11.36 Uhr

Die «Berner Zeitung» und der «Bund» legen ihre Regionalredaktionen zusammen. Keystone

(abi/rwa) Nun ist offiziell, was in den Medien schon länger gemutmasst wurde: Die TX Group (ehemals Tamedia AG) legt ihre Titel «Berner Zeitung» (BZ) und «Der Bund» zusammen. Sie werden ab Oktober als gemeinsame Redaktion für die regionale und kantonale Berichterstattung zuständig sein, wie die TX Group am Donnerstag bekanntgab. Dabei «BZ» und «Bund» sollen zwei Titel mit unterschiedlicher Positionierung bleiben. Während «Der Bund» seinen Meinungs- und Debattenteil stärke und eine breitere Ausland- sowie Kulturberichterstattung habe, setze die «BZ» auf eine umfassendere Regionalberichterstattung sowie Sport.