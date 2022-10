Bundesrat: Für Maurer-Nachfolge kandidieren fünf Personen

Maurer-Nachfolge Albert Rösti gegen Hans-Ueli Vogt: Wer sonst noch ins Bundesratsrennen steigt Es hat über das Wochenende keine Überraschung mehr gegeben: Vier SVPler und eine SVPlerin wollen Ueli Maurer als Bundesrat beerben. Wie es nun weitergeht. 24.10.2022, 13.11 Uhr

Albert Rösti und Hans-Ueli Vogt werden im Rennen um Ueli Maurers Nachfolge als Favoriten gehandelt. Bilder: Keystone, Severin Bigler, Montage: CH Media

Die Frist ist abgelaufen: Am Montag hat die SVP die definitiven Kandidaturen für den frei werdenden Bundesratssitz von Ueli Maurer bekannt gegeben. Bis am Freitag um Mitternacht konnten die Kantonalparteien ihre Bewerbungen anmelden. Da theoretisch noch am Freitag eine Bewerbung per Post hätte aufgegeben werden können, hat die SVP die Namen nun erst am Montag bekannt gegeben.