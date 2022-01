Massnahmen Verbände wollen Städte bei flächendeckendem Tempo 30 ausbremsen In den Städten wird Tempo 30 immer mehr zur Regel. Dagegen wehrt sich nun der Touring Club Schweiz. Er fordert ein «differenziertes Geschwindigkeitsregime». Michael Graber 11.01.2022, 13.18 Uhr

In vielen Städten gibt es derzeit immer mehr Tempo-30-Zonen. Keystone

Viele Städte geben derzeit Gas: Immer mehr Strassen werden zu Tempo-30-Zonen. Dem Touring Club Schweiz (TCS) geht das zu weit. Zusammen mit anderen Verbänden hat er drum am Dienstag zur Medienkonferenz geladen, um der grassierenden Tempo-Reduktion ein paar Bremsklötze in den Weg zu legen. Der TCS spreche sich für «ein differenziertes Geschwindigkeitsregime» aus, heisst es in einer Mitteilung.