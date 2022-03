Parteien präsentieren Ideen gegen die Abhängigkeit von Russland

Massnahmen SP will den Gasheizungen an die Rohre, SVP eine neue Anbauschlacht Die Parteien präsentieren einen ganzen Strauss an Ideen, wie die Schweizer Abhängigkeit gegenüber Russland reduziert werden könnte. Auch autofreie Sonntage werden dabei genannt. Michael Graber Aktualisiert 13.03.2022, 11.11 Uhr

Autofreie Sonntage gab es in der Schweiz unter anderem 1973 wegen der damaligen Ölkrise. Keystone

Die Ukraine-Krise weckt in den Schweizern Politikerinnen und Politikern den Aktionismus. Sowohl die SVP wie auch die SP präsentieren in den Sonntagszeitungen Ideen, was für Lehren das Land aus dem Konflikt ziehen könnte. Die Rechten bemängeln, dass der Selbstversorgungsgrad zu tief sei. «Die prekäre aktuelle Lage führt uns drastisch vor Augen, wie gefährlich die Abhängigkeit vom Ausland ist», schreibt die SVP in einer Mitteilung. Der Partei schwebt eine neuerliche Anbauschlacht vor, so sei der Selbstversorgungsgrad mit Nahrungsmitteln «zeitnahe» und «massiv» zu erhöhen.

Derzeit betrage dieser 57 Prozent. «Wenn wir uns in der Schweiz nur noch von dem ernähren können, was im Inland produziert wird, dann hat nur noch jede zweite Person Essen auf dem Tisch», rechnet die SVP vor. Die Ukraine sei ein wichtiger Exporteur von Getreide und Ölfrüchten. Neben dem emsigen Anbau zielt die SVP aber auch auf «ideologische links-grüne Agrar- und Öko-Projekte», welche die «Produktivität der Schweizer Landwirtschaft senken». Nun solle der Bundesrat «bis Ende März» aufzeigen, wie die Versorgungssicherheit gesteigert werden könne.

Weg mit den Gasheizungen

Ebenfalls einen ambitionierten Zeitplan präsentiert die SP. Sie will, dass innerhalb eines Jahres ein Drittel der Gasheizungen im Wohnbereich ersetzt werden. «Auf den kommenden Winter hin müssen wir alles unternehmen, damit wir nicht länger vom Regime Putins erpresst werden können», schreibt die Partei in einer Mitteilung. Konkret sollen Hausbesitzer finanzielle Unterstützung erhalten, wenn sie auf eine andere Heizung wechseln. Die SP rechnet alleine dafür mit Gesamtkosten von 1,5 Milliarden Franken für den Bund. In der Schweiz gebe es rund 300'000 Häuser mit Gasheizungen.

Dazu kommen noch weitere Massnahmen. Insgesamt erhoffen sich die Sozialdemokraten, dass innert eines Jahres die strukturelle Abhängigkeit der Schweiz von Gas um mehr als 20 Prozent reduziert werden könne. «Mit einem Minimum an Entschlossenheit ist dieses Ziel erreichbar», ist die Partei überzeugt. Auch fürs Klima wäre dieser Verzicht auf die Gasheizung gut, so die SP, «auch wenn ein kleiner Teil des eingesparten Gases im Winter zur Stromerzeugung genutzt werden müsste.»

Temporeduktionen auf Autobahnen

Weg vom Gas, beziehungsweise weg vom Gaspedal will auch Balthasar Glättli, Präsident der Grünen. In einer Frage an den Bundesrat will er wissen, wie sich die Regierung zu Temporeduktionen auf Autobahnen und zu autofreien Sonntagen positioniert. «Jede Reduktion des Energieverbrauchs ist hilfreich», so Glättli.

Weiter fordern die Grünen, dass die Schweiz russisches Erdgas und Erdöl boykottieren soll. Auch brauche es ein «massives Investitionsprogramm für den Umbau der Energieversorgung hin zu erneuerbaren Energien und für mehr Energieeffizienz.» Das sei gut für «die Energiesouveränität und gut für den Klimaschutz», wie Glättli auf seiner Internetseite schreibt.

Während die Grünen das Benzin-Auto lieber für länger- als kurzfristig in die Garage verbannen würden, denkt die Mitte über Entlastungen beim Benzin-Preis nach. «Denkbar wäre ein Aussetzen der Mineralölsteuer in demjenigen Bereich, der in ordentlichen Bundeshaushalt fliesst, immerhin rund 1,1 Milliarden Franken jährlich», schreibt Mitte-Fraktionschef Philipp Bregy auf Twitter. So könnte verhindert werden, dass die steigenden Preise voll auf die Bürger überwälzt werden. Wie Bregy der «NZZ am Sonntag» sagt, solle der Benzinpreis wieder auf das Niveau von vor zwei Wochen gesenkt werden.