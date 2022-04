Massnahmen «Nehmen das nicht auf die leichte Schulter»: US-Botschafter warnt Banken Sollten die Schweizer Banken nicht genug tun um nach Oligarchengelder zu suchen, dann drohen Konsequenzen aus den USA. Das sagt der neue US-Botschafter in einem Interview. 10.04.2022, 07.52 Uhr

Der US-Botschafter Scott Miller (Mitte) hier beim Neujahrsempfang im Bundeshaus in Bern. Keystone

Der neue US-Botschafter in der Schweiz schickt eine deutliche Warnung an die hiesigen Banken: Es werde «negative Auswirkungen» haben, «wenn die Vermögen der sanktionierten Personen nicht ausfindig gemacht werden», so Scott Miller im Interview mit der «NZZ am Sonntag». Auch das US-Justizministerium sei in die Sache involviert. «Wir nehmen das nicht auf die leichte Schulter», so Miller.