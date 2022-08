Massnahmen gegen Strommangel: Frieren im Hallenbad und Büro

Massnahmen Im Hallenbad und Büro könnte es kälter werden und der Weihnachtsbeleuchtung geht es an den Stecker Der Winter kommt: Der Städteverband hat Massnahmen erarbeitet um einer möglichen Gas- und Strommangellage entgegenzuwirken. Sicher ist: Es braucht vielerorts einen dickeren Pulli. Michael Graber 31.08.2022, 09.26 Uhr

Der Städteverband schlägt den Städten vor, dass die Weihnachtsbeleuchtung reduziert wird. Keystone

Weniger Weihnachtsbeleuchtung, kälteres Wasser in den Hallenbädern und weniger Heizen im öffentlichen Verkehr: Der Schweizerische Städteverband hat einen ganzen Strauss an Massnahmen zum Energiesparen an seine Mitglieder geschickt. Diese seien «freiwillig und präventiv», schreibt der Städteverbund, schlussendlich obliege es am Ende dem Bundesrat per Verordnung weitergehende Massnahmen durchzusetzen.