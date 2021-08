Ungeimpfte Pfleger in Genf müssen sich alle 7 Tage testen lassen

Massnahme Ungeimpfte Pfleger in Genf müssen sich alle sieben Tage testen lassen Als erster Kanton führt Genf ein schärferes Regime für Personal in den Pflegeeinrichtungen ein. Wer sich nicht impfen lassen will, der muss regelmässig zum Test antraben. 05.08.2021, 12.33 Uhr

Genfer Pflegepersonal muss neu ein Covid-Zertifikat vorweisen – oder sich alle 7 Tage testen lassen. Keystone

Das Covid-Zertifikat hat einen neuen Einsatzort: Ungeimpftes Pflegepersonal in verschiedenen Einrichtungen in Genf muss sich alle sieben Tage einem Screening unterziehen. Ausgenommen davon sind Besitzerinnen und Besitzer eines solchen Zertifikats. Also auch solche, die vom Virus genesen sind. Das hat der Staatsrat an seiner Sitzung vom Donnerstag beschlossen. Die Regel tritt am 23. August in Kraft. Der Kanton Genf folgt damit einer Empfehlung des Bundes.