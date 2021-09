Bundesrat gibt grünes Licht für Zertifikatspflicht im Parlament

Massnahme Bundesrat gibt grünes Licht für Zertifikatspflicht im Bundeshaus Die Landesregierung spricht sich für eine Zertifikatspflicht im Parlamentsgebäude aus. Bislang mussten die Parlamentarier kein Zertifikat vorweisen. Nächste Woche sollen National- und Ständerat über die Vorlage beraten. Aktualisiert 24.09.2021, 15.03 Uhr

Auch die Parlamentarier sollen bald nur noch mit Zertifikat Zutritt zum Bundeshaus erhalten. Keystone

Seit rund zwei Wochen gilt: wer in der Schweiz ein Restaurant, ein Hallenbad, ein Kino oder Museum betreten will, muss ein Covid-Zertifikat vorweisen. Dieses belegt, dass man entweder geimpft, negativ getestet oder von Corona genesen ist. Von der Regelung ausgenommen sind Parlamente und Gemeindeversammlungen. Dies, weil so die Rechte von Parlamentsmitgliedern und damit die politischen Rechte der Bevölkerung gewahrt werden sollen.