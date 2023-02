Bei Stromknappheit wird auch am Sonntag gearbeitet

Mangellage Bei Stromknappheit soll auch am Sonntag und in der Nacht gearbeitet werden Bürgerliche Politiker wollen, dass bei einer Mangellage das Arbeitsgesetz gelockert wird. So sollen «Stromspitzen» gebrochen werden. Michael Graber 01.02.2023, 08.51 Uhr

Wird der Strom knapp, sollen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer öfters in der Nacht und am Sonntag arbeiten. Keystone

Auch der Nationalrat stellt die Weichen für mehr Nacht- und Sonntagsarbeit. Die zuständige Wirtschaftskommission hat einem entsprechenden Vorstoss von Ständerätin Andrea Gmür-Schönenberger (Mitte/LU) zugestimmt. In der Wintersession hatte dieser bereits in der kleinen Kammer eine stabile Mehrheit gefunden.

Konkret geht es darum, dass im Falle einer Energiemangellage eine «zeitlich befristete Flexibilisierung des Arbeitsgesetzes» möglich wäre. Hinter dem Bürokratie-Deutsch steckt eine Aufweichung des Arbeitsrechts. Dieses setzt heute die Vorgabe, dass von Montag bis Samstag zwischen 6 Uhr und 23 Uhr bewilligungsfrei gearbeitet werden darf. Damit «Verbrauchsspitzen gebrochen werden» können, will Gmür-Schönenberger, dass bei einer Stromknappheit die Unternehmen leichter Ausnahmebewilligungen für Arbeiten zu Randzeiten und am Wochenende erhalten.

Schon heute sind Ausnahmen möglich

Bundesrat und linke Kreise wehren sich gegen das Ansinnen. Es sei schlicht nicht nötig, argumentieren sie. Schon heute könnten bei einer Energiemangellage Betriebe, bei denen «ein öffentliches Interesse» bestehe, sowieso solche Ausnahmebewilligungen bekommen. Hier geht es unter anderem darum, dass stromintensive Betriebe auch nachts, wenn deutlich weniger Strom verbraucht wird, arbeiten könnten. So könnte Stosszeiten umgangen werden.

Für die Mehrheit der nationalrätlichen Kommission geht es aber darum, «dass eine vorausschauende Vorbereitung der gesetzlichen Grundlagen nötig sei, damit der Bundesrat in einer Krisensituation nicht auf seine notrechtlichen Kompetenzen zurückgreifen müsse». Mit 14 zu 10 Stimmen empfiehlt sie den Gmürschen Vorstoss zur Annahme. Voraussichtlich in der Frühlingssession wird dann der Nationalrat darüber definitiv beschliessen.

Auch eine generelle Flexibilisierung ist auf dem Tisch

Findet das Anliegen auch dort eine Mehrheit, muss der Bundesrat eine Gesetzesänderung vorbereiten. Bei einer allfälligen Mangellage in diesem Jahr wäre sie so oder so noch nicht in Kraft. Gmür-Schönenberger hatte in der Debatte im Ständerat immer betont, dass es ihr um eine befristete Lösung gehe, die nur im Notfall zum Einsatz komme. «Denn ausserordentliche Situationen erfordern ausserordentliche Massnahmen», sagte die Luzerner Ständerätin.

Ganz unabhängig von Stromknappheit beschäftigt sich das Parlament seit längerer Zeit mit einer Vorlage, die die Flexibilisierung anstrebt – inklusive deutlich höherer Maximalarbeitszeit für gewisse Branchen. Derzeit sind die Beratungen sistiert, da auch der Bundesrat und die Sozialpartner teilweise eine Flexibilisierung anstreben. Dieser Vorschlag sieht für ICT-Betriebe sowie für Dienstleistungsbetriebe in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Treuhand und Steuerberatung Anpassungen vor.