Städteverband: Anders Stokholm folgt auf Kurt Fluri

Mächtiger Verband Für den Solothurner kommt ein Frauenfelder: Anders Stokholm folgt auf Kurt Fluri als Präsident des Städteverbands Von Solothurn nach Frauenfeld: Das Präsidium des Städteverbands bleibt in FDP-Hand. Anders Stokholm soll die Nachfolge von Kurt Fluri antreten. 21.06.2022, 09.11 Uhr

Der Frauenfelder Stadtpräsident Anders Stokholm kandidierte 2019 auch für den Nationalrat. Nun übernimmt der Freisinnige den Städteverband. Keystone

Nun ist klar, wer in die Fussstapfen von Kurt Fluri als Präsident des Schweizerischen Städteverbands treten soll: Anders Stokholm. Der 56-Jährige ist wie Fluri ein FDPler und Stadtpräsident von Frauenfeld. Stokholm hat Theologie studiert und auch als Pfarrer und Journalist gearbeitet. Der Vorstand hat ihn zuhanden der Generalversammlung nominiert. Diese findet am 25. August in Basel statt.