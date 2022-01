Luftwaffe Computer statt Kampfjet: F/A-18-Mechaniker üben neu virtuell Armasuisse hat drei Computersysteme beschafft, mit denen die F/A-18-Mechaniker neu ausgebildet werden. Damit steht der Flotte wieder ein Jet mehr zur Verfügung. 03.01.2022, 10.36 Uhr

Die Luftfahrzeug-Mechaniker üben neu am Simulator. Armasuisse

Die virtuellen Instandhaltungs-Trainer (Samt) bilden den F/A-18 detailgetreu ab, teilte das Bundesamt für Rüstung (Armasuisse) am Montag mit. Dadurch könnten die Mechaniker realitätsnah üben. Samt steht der Luftwaffe bereits seit November 2020 für das Training zur Verfügung. Nun übertrug Armasuisse per Ende 2021 die Systemverantwortung an die Logistikbasis der Armee. Das Beschaffungsprojekt sei damit innerhalb des genehmigten Budgets von 2,5 Millionen Franken abgeschlossen.