Luftwaffe F-35-Kampfjets: Armasuisse unterzeichnet Kaufverträge Jetzt macht der Bund Nägel mit Köpfen: Armasuisse hat die Kaufverträge für die neuen Kampfjets des Typs F-35 mit der US-Regierung bereits unterzeichnet. Die Abstimmung über die «Stopp F-35»-Initiative kommt endgültig zu spät. Aktualisiert 19.09.2022, 14.50 Uhr

Die Schweiz hat den Vertrag zum Kauf der amerikanischen F-35-Kampfflugzeuge bereits unterzeichnet. (Symbolbild) Keystone

Jetzt geht es schnell: Nachdem sich das Parlament am Donnerstag für den raschen Kauf der F-35-Kampfjets ausgesprochen hatte, hat das Bundesamt für Rüstung (Armasuisse) am Montag in Bern die entsprechenden Verträge mit der US-Regierung unterzeichnet. Das teilte die Behörde mit.