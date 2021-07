Wegen Corona: Nochmals ein Viertel weniger Flüge am Himmel

Luftfahrt Wegen Corona: Nochmals ein Viertel weniger Flüge am Schweizer Himmel Skyguide hat im ersten Halbjahr 2021 gut 200'000 Flüge nach Instrumentenflugregeln (IFR) kontrolliert. Das sind im Vergleich zum Vorjahr 24,9 Prozent weniger. 29.07.2021, 10.24 Uhr

Skyguide kontrollierte im ersten Halbjahr weniger Flüge als im Vorjahr. (Symbolbild) Keystone

Wer den Himmel beobachtet, sieht viel weniger Flugzeuge als noch vor der Coronapandemie. Der Eindruck täuscht nicht: Die Schweizer Flugsicherung Skyguide hat im ersten Halbjahr insgesamt 203'346 Flüge nach IFR kontrolliert, wie sie am Donnerstag mitteilte. Das ist gegenüber 2020 ein Rückgang von 24,9 Prozent. Im Vergleich mit 2019 – also der Zeit vor Corona – sind es sogar 67,8 Prozent weniger. Die Zahl der abgewickelten Überflüge sank im Vergleich zu den ersten sechs Monaten 2020 um 21,2 Prozent, diejenige der Starts und Landungen in der gesamten Schweiz um 29,3 Prozent.