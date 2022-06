Luftfahrt Technische Störung bei Skyguide: Schweizer Luftraum gesperrt ++ Flüge werden umgeleitet ++ Chaos an den Flughäfen Zürich und Genf Bei der Flugsicherung Skyguide ist es am Mittwochmorgen zu einer technischen Störung gekommen. Der Flughafen Zürich rechnet damit, dass der Flugbetrieb vor dem Mittag wieder hochgefahren werden könne – in reduzierter Kapazität. Aktualisiert 15.06.2022, 08.21 Uhr

Skyguide vermeldete am Mittwochmorgen eine technische Störung. Keystone

Was wir bisher wissen: Gesamter Schweizer Luftraum ist derzeit für den Verkehr lahmgelegt. Grund dafür ist eine technische Störung bei der Flugsicherung Skyguide.

Von den Flughäfen Genf und Zürich können Flugzeuge weder starten noch landen. Wie lange die Sperre im Schweizer Luftraum andauert, ist derzeit noch unklar

Flughafen Zürich: Flugbetrieb sollte vor dem Mittag in reduzierter Kapazität wieder hochgefahren werden können

Die Fluggesellschaft Swiss hat die anfliegenden Langstreckenflüge auf verschiedene Flughäfen in den Nachbarländern umgeleitet, unter anderem nach Lyon, Mailand und Wien.

An den Flughäfen Genf und Zürich herrscht derzeit Chaos pur. Es werden weder Starts noch Landungen durchgeführt. Am Mittwochmorgen 6.30 Uhr vermeldete die Flugsicherung Skyguide eine technische Störung. Deshalb wurde der Schweizer Luftraum «bis auf Weiteres» gesperrt, wie es in einer Mitteilung heisst. Der Flughafen Zürich schreibt kurz vor 8.30 Uhr: «Wir erwarten, dass der Flugbetrieb vor dem Mittag in reduzierter Kapazität wieder hochgefahren wird.» Das Check-In laufe weiter.

Der Flughafen Genf geht hingegen auf Twitter davon aus, dass die Starts und Landungen bis Mittwochmorgen 11 Uhr ausgesetzt werden:

Die Flugsicherung Skyguide bedauert den Vorfall und die Folgen für die Flugpassagiere an den Flughäfen Genf und Zürich. Derzeit arbeite das Unternehmen «mit Hochdruck» an einer Lösung, heisst es.

Aus Sicherheitsgründen wurde der Schweizer Luftraum für den Verkehr bis auf Weiteres gesperrt. Screenshot/flightradar24.com

Auch Swiss betroffen

Von der Luftraumsperrung ist auch die Fluggesellschaft Swiss betroffen. Aktuell werden die anfliegenden Langstreckenflüge auf verschiedene Flughäfen in den Nachbarländern umgeleitet, unter anderem nach Lyon, Mailand und Wien, heisst es in einer Mitteilung. Dagegen starten Kurzstreckenflüge derzeit nicht.

Fluggäste warten am Mittwochmorgen vor einer Anzeigetafel am Flughafen Zürich. Keystone

Die Fluggesellschaft arbeite laut eigenen Angaben daran, für die betroffenen Flugpassagiere möglichst rasch Lösungen zu finden. Gemäss einer Passagierin, die in Zürich in der Abflughalle wartet, ist die Kommunikation vor Ort eher lückenhaft. Alle fünf Minuten käme eine Durchsage, dass wegen einer technischen Panne alle Flüge ausfallen. Nähere Infos seien derzeit aber nicht verfügbar.

Auch in der Abflughalle hat es viele wartende Gäste – darunter zahlreiche Matura-Reisen. Lesereporterin

Nichts fliegt mehr: So sieht es derzeit auf dem Zürcher Flughafen aus. Leserreporterin

Der Zusammenbruch des Luftverkehrs in der Schweiz sorgt auch in anderen Ländern für Breaking News. «Genfer und Zürcher Flughäfen durch Computerausfall lahmgelegt», titelt eine spanische Zeitung. Das Thema beschäftigt die Medien auch in Frankreich, Deutschland sowie in Italien. Zudem finden sich in den sozialen Medien zahlreiche Tweets und Posts zur Panne. Darunter ein sehr rot eingefärbter Abflugmonitor am Flughafen Zürich.

