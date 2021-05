Luftfahrt Ju-Air-Absturz: Externe Untersuchung erkennt keine systemischen Defizite bei der Aufsicht Gute Nachrichten für das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl): Eine externe Untersuchung nach dem Absturz einer Ju-Air-Maschine ergab keine systemischen Mängel. Aufpassen muss die Aufsichtsbehörde jedoch, was die Nähe zur Industrie betrifft. Alice Guldimann 20.05.2021, 12.13 Uhr

Nach dem Absturz der Ju-Air-Maschine im Sommer 2018 stand neben der Betreiberfirma auch das Bundesamt für Zivilluftfahrt im Fokus. Keystone

Am 4. August 2018 starben beim Absturz eines historischen Passagierflugzeuges der Ju-Air 20 Menschen. Die Untersuchung zum Unfall stellte auch das Bazl und dessen Aufsichtstätigkeit in den Fokus, die laut Bericht nicht ausreichend war, um Sicherheitsprobleme zu erkennen. Das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) gab daraufhin eine unabhängige Untersuchung beim niederländischen Luft- und Raumfahrtinstitut NLR in Auftrag.