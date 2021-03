Lockerungen Bundesrat ändert die Richtwerte, die für weitere Öffnungen nötig wären Neu will der Bundesrat auf fünf Werte achten, die nötig sind, damit weitere Öffnungsschritte verantwortbar wären. Nicht mehr relevant ist die Positivitätsrate. 25.03.2021, 14.53 Uhr

Die Belegung der Intensivstationen mit Covid-19-Patienten ist für den Bundesrat einer der relevanten Richtwerte. Keystone

(mg) Am 14. April wird der Bundesrat entscheiden, ob der zweite Öffnungsschritt durchgeführt werden kann. Dann könnten unter anderem auch Beizer auf ihren Terrassen wieder wirten und auch an Hochschulen wäre wieder Präsenzunterricht möglich – erst am 19. März kam der Bundesrat zum Schluss, dass es derzeit noch zu früh wäre, um den aktuellen Teillockdown weiter zu lockern.