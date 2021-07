Lockerung Rekruten dürfen wieder in den wöchentlichen Ausgang Die Schweizer Armee macht einen Schritt in die Normalität. Rekruten dürfen wieder in den Ausgang und jedes Wochenende nach Hause. 45 Prozent der Armeeangehörigen haben sich in der RS impfen lassen. 19.07.2021, 11.17 Uhr

Die Ausgangs-Uniformen der Rekruten erfüllen nach der jüngsten Coronalockerung endlich wieder ihren Zweck. Keystone

Nach dem Bundesrat lockert nun auch die Armee die Coronaregeln. Ab kommender Woche dürfen die Rekruten und Rekrutinnen wieder in den wöchentlichen Ausgang und am Wochenende nach Hause, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Dies, sofern die epidemiologische Lage es zulasse, schreibt die Armee. Die Lockerungen gelten für alle, egal ob geimpft, genesen oder nicht geimpft. Ausgenommen sind Armeeangehörige, die positiv getestet wurden oder sich nach Kontakt mit positiv Getesteten in Isolation oder Quarantäne befinden.