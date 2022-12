Lieferung Heizungen und Generatoren: Schweiz liefert Hilfsmaterial an die Ukraine In der Ukraine ist der Winter für viele Personen hart, da durch die russischen Angriffe die Heizungen nur eingeschränkt funktionieren. Die Schweiz hat nun Hilfsgüter auf den Weg geschickt. 23.12.2022, 11.04 Uhr

Die Schweiz hat schon mehrfach Hilfsgüter an die Ukraine geliefert. (Archivbild) Keystone

Rüstungsgüter will die Schweiz weiterhin nicht an die Ukraine liefern. Aber immer wieder humanitäre Hilfsgüter. Auch an diesem Freitag machen sich wieder mehrere Lastwagen auf den Weg in das kriegsversehrte Land in Osteuropa. Darauf geladen: Vierzig Heizgeräte und ebenso viele Generatoren. Dies teilt das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) gleichentags mit.

«Die Geräte sollen in Zelten oder grossen Räumen verwendet werden, in denen sich die Menschen aufwärmen können», heisst es in der Mitteilung. Diese Hilfe sei nötig, da Russland gezielt die Energieversorgung der Ukraine angreife und so zahlreiche Menschen von der Grundversorgung abgeschnitten seien. «Viele Menschen werden den Winter voraussichtlich nicht im Warmen verbringen können», so das EDA.

Das nun gelieferte Material sei in der Schweiz gekauft worden und sei Teil eines «umfassenden Aktionsplans, mit dem die Folgen des bevorstehenden Wintereinbruchs für die Menschen in der Ukraine abgemildert werden sollen.» Zur Finanzierung dieser Massnahmen, welche über die nun bekannt gewordene Lieferung hinausgehen, stellt die Schweiz einen Betrag von insgesamt 100 Millionen Franken bereit. (mg)