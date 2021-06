Neue FDP-Spitze: Findungskommission nimmt Arbeit auf

Liberalen Nach Gössis Rücktritt: FDP-Findungskommission nimmt Arbeit auf Nachdem Petra Gössi ihren Rücktritt vom FDP-Präsidium bekanntgegeben hat, beginnt die Findungskommission ihre Suche nach einer neuen Nachfolge. Am 2. Oktober soll der neue Präsident oder die neue Präsidentin gewählt werden. 23.06.2021, 19.41 Uhr

Wer wird die Nachfolge von Petra Gössi bei der FDP nach ihrem Rücktritt Ende Jahr antreten? Keystone