Bundesrat prüft Leistungsschutzrecht für journalistische Inhalte

Leistungsschutzrecht Nach EU-Vorbild: Bundesrat will prüfen, wie Verleger Google zur Kasse bitte können Wenn Google Artikel von Medienhäusern auflistet und dabei zugleich Geld mit Werbung verdient, soll künftig auch etwas für die Verleger abfallen: Der Bundesrat prüft ein Leistungsschutzrecht.

Google verdient Geld damit, Nutzer zu Inhalten zu führen. Nun will die Politik die Medienhäuser an den Gewinnen beteiligen. Keystone

Im November hatte sich Bundesrätin Karin Keller-Sutter bereits öffentlich dafür ausgesprochen, nun hat der Bundesrat offiziell den Auftrag zur Ausarbeitung eines Leistungsschutzrechts für journalistische Inhalte gegeben. Bis Ende 2022 soll eine entsprechende Vernehmlassungsvorlage ausgearbeitet werden, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag.

Damit dürfte die Schweiz in der Sache nun doch noch der EU folgen. Dort wurde bereits 2019 eine Richtlinie erlassen, die es Verlegern erlaubt, von Google und ähnlichen Diensten Geld für die Verbreitung ihrer Inhalte einzufordern. Diese sorgen zwar einerseits dafür, dass die Inhalte der Medienhäuser überhaupt Verbreitung finden. Gleichzeitig erzielen sie mit dem so entstandenen Traffic aber auch Werbeeinnahmen – Geld, von dem die Verleger auch gerne etwas hätten. Mit einem Leistungsschutzrecht für journalistische Inhalte gibt ihnen der Staat eine Handhabe, um Abgeltungen einfordern zu können. In mehreren EU-Staaten konnten Medienunternehmen seit der Einführung des Leistungsschutzrechts entsprechende Verträge mit Google abschliessen.

Bei der letzten Änderung des Urheberrechts 2020 hatte die Schweiz noch auf die Einführung eines Leistungsschutzrechts verzichtet: Der Bundesrat hatte erst die Entwicklung in der EU abwarten wollen. Nun zeichne sich ab, «dass das Leistungsschutzrecht in der EU vermehrt dazu führen dürfte, dass die journalistischen Medien für ihre Leistungen tatsächlich abgegolten werden», schreibt die Landesregierung. «Der Bundesrat anerkennt, dass die Digitalisierung zu einer neuen, kommerziellen Nutzung journalistischer Leistungen geführt hat, ohne dass diese Leistungen abgegolten werden.» (wap)