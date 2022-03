Weissmacher Titandioxid ab Herbst in der Schweiz verboten

Lebensmittelindustrie Weissmacher Titandioxid ist ab Herbst in der Schweiz verboten Der Zusatzstoff Titandioxid, der unter anderem Kaugummi weiss macht, darf ab Herbst in der Schweiz nicht mehr in der Lebensmittelproduktion eingesetzt werden. 09.03.2022, 10.37 Uhr

Der Farbstoff Titandioxid wird unter anderem in Kaugummi verwendet. (Symbolbild) Stefan Worminghaus / AAR

Titandioxid, auch bekannt als Farbstoff E171, darf in der Schweiz bald nicht mehr in Lebensmitteln verwendet werden. Wie das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit (BLV) am Mittwoch bekannt gab, tritt das Verbot am 15. März mit einer Übergangsfrist von sechs Monaten in Kraft. Bis im September 2022 dürfen Lebensmittel noch nach bisherigem Recht hergestellt und verkauft werden.