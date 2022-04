Schweizerinnen kaufen für über 4 Milliarden Franken Bio-Produkte

Lebensmittel Schweizerinnen kaufen für mehr als 4 Milliarden Franken Bio-Produkte Bio-Produkte sind in der Schweiz gefragt wie nie: Insgesamt haben Detailhandel und Direktvermarktung im vergangenen Jahr erstmals mehr als vier Milliarden Franken mit Bio-Produkten umgesetzt. 06.04.2022, 10.15 Uhr

Bio ist in der Schweiz weiter auf dem Vormarsch: Der Umsatz von Bio-Produkten knackte erstmals die 4-Milliarden-Grenze. Keystone

Pandemiebedingt waren Bio-Produkte im Jahr 2020 besonders stark nachgefragt. Nun konnte die Branche im vergangenen Jahr nochmals einen draufsetzen: Die Schweizerinnen und Schweizer kauften für über 4 Milliarden Franken Bio-Lebensmittel ein. Der Bio-Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 150 Millionen Franken an und der Marktanteil legte um 0,6 auf 10,9 Prozent zu, wie Bio Suisse am Mittwoch mitteilte. Seit 2016 stieg der Umsatz damit um 1,5 Milliarden Franken an.