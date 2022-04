Lebensmittel Abfallberg von 330 Kilo pro Kopf und Jahr: Bundesrat sagt Food Waste den Kampf an Täglich verschwenden wir Lebensmittel. Das Problem ist nicht neu. Nun setzt sich der Bundesrat ambitiöse Ziele. Bis 2030 soll der Food Waste halbiert werden. Ob der Aktionsplan ausreicht, bleibt unklar. Reto Wattenhofer 06.04.2022, 12.29 Uhr

Weg damit, obwohl noch geniessbar: Jede und jeder wirft jährlich Lebensmittel von über 300 Kilogramm weg. Keystone

Die Zahl lässt aufhorchen: Fast ein Drittel der für den Schweizer Konsum produzierten Lebensmittel wird verschwendet oder unnötig weggeworfen. Jährlich entspricht das pro Kopf einem Abfallberg von 330 Kilogramm. Nun sagt der Bundesrat Food Waste den Kampf an. Er hat am Mittwoch einen Aktionsplan verabschiedet. Ziel ist es, die Verschwendung von Lebensmitteln bis 2030 zu halbieren – im Vergleich zu 2017.

Die negativen Folgen von Food Waste sind bestens bekannt. So rechnet das Umweltdepartement in der Mitteilung vor, dass ein Viertel der durch die Ernährung verursachten Umweltbelastung darauf zurückzuführen sei. Für die Produktion von Nahrungsmitteln würden begrenzte Ressourcen wie Wasser, Energie und Boden benötigt, heisst es weiter. Food Waste hat auch ökonomische Konsequenzen. So würden weggeworfene Lebensmittel Kosten verursachen.

Zuerst Freiwilligkeit

Das Anliegen des Bundesrates ist nicht neu. Hierzulande gibt es bereits zahlreiche Massnahmen und Initiativen, um das Problem von Food Waste anzugehen. Diese hätten jedoch meist nur eine geringe Reichweite oder lokale Wirkung, konstatiert der Bundesrat. Mit seinem Aktionsplan verfolgt er nun einen ganzheitlicheren Ansatz.

Allerdings setzt er in einer ersten Phase auf Freiwilligkeit. Mit Unternehmen und Organisationen der Lebensmittelbranche soll der Bund eine branchenübergreifende Vereinbarung abschliessen, in der klare Reduktionsziele festgelegt sind. Diese sollen mit freiwilligen Massnahmen erreicht werden – etwa durch bessere Angabe der Haltbarkeitsdauer für Produkte, die vermehrte Spende unverkaufter Lebensmittel oder eine bessere Planung beim Anbau.

Geht es nach dem Bundesrat, soll dadurch bis 2025 Food Waste um einen Viertel gesenkt werden. Dann wird er prüfen, ob der Aktionsplan griffig genug ist, um das Ziel einer Halbierung der Lebensmittelverschwendung bis 2030 zu erreichen. Andernfalls prüfe der Bund zusätzliche Massnahmen.