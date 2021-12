Bundesrat will Velostreifen für Kleinfahrzeuge öffnen

Langsamverkehr in Städten Der Bundesrat will Velostreifen auch für Kleinfahrzeuge und Cargo-Bikes öffnen Geht es nach dem Bundesrat, sollen elektrische Kleinfahrzeuge und Cargo-Bikes bald auch offiziell den Velostreifen nutzen dürfen. Vorab in Städten soll damit der Langsamverkehr gestärkt werden. Samuel Thomi 10.12.2021, 13.44 Uhr

Kleinfahrzeuge wie Cargo-Bikes boomen. Nun will der Bundesrat prüfen, wie der Strassenverkehr entflochten werden kann. (Symbolbild) Boris Bürgisser

Das Potenzial, um den Langsamverkehr in der Schweiz stärker zu fördern, ist gross. Zu diesem Fazit kommt der Bundesrat in einem am Freitag veröffentlichten Bericht im Auftrag des Parlaments. Gleichzeitig hält die Regierung als Ziel fest, es seien neue Regelungen zu finden, die «ein sicheres Nebeneinander der verschiedenen Verkehrsmittel und -arten auf den knappen Verkehrsflächen» garantieren.