Landwirtschaft Werner Salzmann folgt auf Hannes Germann als Präsident der Gemüseproduzenten SVP-Ständerat ersetzt SVP-Ständerat an der Verbandsspitze: Der Verband Schweizer Gemüseproduzenten hat einen neuen Präsidenten bekommen. 24.04.2021, 16.44 Uhr

Hannes Germann (links) übergibt an Werner Salzmann. Bild: VGSP

(mg) Der Verband Schweizer Gemüseproduzenten (VGSP) hat einen neuen Präsidenten. An der Delegiertenversammlung vom Samstag wurde Werner Salzmann ins Amt gewählt. Der SVP-Ständerat aus dem Kanton Bern folgt auf Hannes Germann, ebenfalls SVP-Ständerat (SO), der 12 Jahre als Präsident amtete. Salzmann betonte, dass ihm die Erhaltung einer gesunden und produzierenden Landwirtschaft ohne Agrarfreihandel sehr wichtig sei. Einsetzen will er sich auch gegen die beiden Agrar-Initiativen, über die im Juni abgestimmt wird. Die Delegiertenversammlung wurde aufgrund der Massnahmen gegen das Coronavirus per Videokonferenz durchgeführt.