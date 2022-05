Werbeverbot für Tierprodukte? Mike Egger kritisiert Greenpeace

Landwirtschaft Werbeverbot für Tierprodukte? Fleischfachmann Mike Egger (SVP): «Da wird eine ganze Branche verunglimpft» Greenpeace kritisiert «manipulative» Kampagnen von Landwirtschaft und Grossverteilern und fordert ein Werbeverbot für Fleisch, Milch und Eier. Davon will SVP-Nationalrat Mike Egger nichts wissen. Vielmehr dreht der gelernte Metzger den Spiess um. Samuel Thomi Jetzt kommentieren 18.05.2022, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Um die Umwelt sowie Konsumenten vor Manipulation zu schützen, fordert Greenpeace ein Werbeverbot für Fleisch, Milch und Eier. SVP-Nationalrat und Metzger Mike Egger hält nichts davon. Bilder: Keystone, Montage: CHM

Anfang Jahr warnten Gegner der eidgenössischen Volksinitiative zum «Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung» noch vor einem drohenden Cervelat-Verbot:

Warnung vor Cervelat-Verbot: Kampagnensujet der Gegner im Abstimmungskampf zur angenommenen Tabakwerbeverbotsinitiative. Keystone

Trotzdem ist die Tabakwerbeverbotsinitiative im Februar schliesslich von Volk und Ständen deutlich angenommen worden. Und seither hat niemand mehr ernsthaft nach einem Verbot von Cervelats (oder anderen Produkten) gerufen. Die viel diskutierte Abstimmungskampagne schien vergessen.

Greenpeace fordert Werbeverbot für tierische Produkte

Doch jetzt geht es auf einmal tatsächlich um die Wurst. Greenpeace fordert nämlich nach dem Tabakwerbeverbot auch ein Verbot von Werbung für Fleisch, Milch und Eier. Mit ganz wenigen Ausnahmen, etwa für Hofläden oder lokale Metzgereien. Also genau das, wovor die Gegnerinnen und Gegner des Tabakwerbeverbots in ihrer Kampagne Anfang Jahr gewarnt hatten.

Die Umweltorganisation argumentiert damit, die Werbung für tierische Produkte widerspreche den Nachhaltigkeitszielen der Schweiz und der UNO. Respektive dass die Kampagnen der Branchenorganisationen laut einer eigenen, am Mittwoch vorgestellten Studie «manipulativ» seien, so Greenpeace.

Mike Egger, St.Galler SVP-Nationalrat und gelernter Fleischfachmann, hat für die Forderung der Umweltorganisation gar kein Verständnis.

Greenpeace wirft der Fleisch-, Milch- und Eierbranche «manipulative» Werbung vor. Täuscht Ihre Branche die Kundinnen und Kunden?

Mike Egger, Nationalrat (SVP/SG) und gelernter Fleischfachmann. Keystone

Mike Egger: Ich bin schockiert, dass sich Greenpeace einmal mehr für eine verleumderische Studie gegen die Landwirtschaft hergibt. Da wird einfach so eine ganze Branche verunglimpft, beste Schweizer Produkte werden schlecht geredet. Am Ende wollen aber dann alle im Land genug zu Essen haben. Und auch inhaltlich muss ich deutlich widersprechen: Für alle Metzgereien und Landwirtschaftsbetriebe in der Schweiz trifft die Werbung beispielsweise von Proviande voll zu. Da wird nichts beschönigt. Dank verschiedenen Labels und strengen Vorschriften des Bundes könnten wir uns gar keine Fehler leisten. Das würde sofort auffallen und nach geltendem Gesetz streng geahndet werden.

Wie erklären Sie sich dann diesen happigen Vorwurf, Werbung und Realität stimmten bei Werbung für tierische Produkte nicht überein?

Offenbar schmerzt es Greenpeace, dass die Schweizer Fleisch- und Landwirtschaftsbranche hervorragende Arbeit leistet und ihre Produkte erst noch gut bewirbt. Mir bleibt leider nur der traurige Schluss, dass Greenpeace mit falschen Behauptungen mediale Aufmerksamkeit sucht, um damit neue Mitglieder und Gönner zu gewinnen.

Über ein Werbeverbot für tierische Produkte – auch nur teilweise Einschränkungen – muss man mit Ihnen also nicht reden wollen?

Dieser Ruf nach einem Werbeverbot beschäftigt mich sehr. Er lässt mich gerade emotional werden. Bitte: Wir sprechen von gesunden, legalen Produkten, die höchste Standards erfüllen. Auch ökologisch sind wir damit weltweit Spitze. Darum habe ich gar kein Verständnis für diese zunehmenden Forderungen aus dem links-grünen Lager nach einem Superstaat, der sich überall einmischt.

Ganz aus dem Nichts kommen die Vorwürfe aber nicht. Auch ihr Amtskollege und Kleinbauern-Präsident Kilian Baumann von den Grünen kritisiert «gerade auch im Bereich Ernährung» ein Lobby-Problem im Bundeshaus ...

... ach! Der Lobby-Vorwurf kommt doch immer dann, wenn man keine stichhaltigen Argumente mehr hat. Das ist Schwachsinn. Ich rede gerne über Fakten, auch über Herausforderungen, die es in der Landwirtschaft durchaus auch gibt. Selber habe ich aber keine Mandate in diesem Bereich, arbeite einzig neben meinem Nationalratsmandat als gelernter Fleischfachmann. Ich weiss also aus eigener Erfahrung, wie die Realität ist. Und die Werbung für Schweizer Fleisch kenne ich ja auch. (lacht)

Gerade als Bürgerlicher könnte man sich aber schon fragen, ob es sinnvoll ist, den Absatz tierischer Produkte zu fördern, die am Markt bereits sehr stark nachgefragt sind?

Die Absatzförderung der Landwirtschaft ist klar geregelt. Die Hälfte muss die Branche selber bezahlen, der Bund kann Beiträge gemäss Gesetz maximal verdoppeln. Aktuell gehen die Bundesgelder zur Hälfte an Käse, Milch und Butter. Nur 9 Prozent der Absatzförderung wird für Fleisch verwendet. Was Greenpeace nicht erwähnt: Auch andere landwirtschaftliche Erzeugnisse profitieren von Fördergeldern. Dies unterstütze ich persönlich sehr, da die Schweizer Landwirtschaft einen Mehrwert gegenüber Importprodukten bietet. Und ganz wichtig: Beim Bund sind die Gelder zur Absatzförderung zweckgebunden und deren Nutzen wird überprüft. Somit können diese Gelder nicht für verleumderische Werbung eingesetzt werden, wie das Greenpeace mit ihren Mitgliederbeiträgen tut.

Bleibt der Vorwurf, der Konsum von Fleisch, Milch und Eiern sei klimaschädlich ...

... es sind immer dieselben drei Kritikpunkte von Links-Grün, die gegen die Schweizer Fleischwirtschaft ins Feld geführt werden. Nebst der Absatzförderung und dem Tierwohl sei Fleischkonsum obendrein noch ungesund. Auch das widerlegen unzählige Studien! Gerade für Kinder und Jugendliche sind tierische Produkte wichtig fürs Wachstum und die Entwicklung. Und übrigens sind tierische Fette laut neuesten Studien absolut gleichwertig gegenüber pflanzlichen Fetten. Und die Landwirtschaft hat die Treibhausgasemissionen in den letzten Jahren bereits massiv reduziert. Zudem ist es in der Schweiz nicht einfach möglich, Weideflächen in Ackerflächen umzuwandeln. Auch in Punkto Tierwohl ist zwingend festzuhalten, dass die Schweiz weltweit das strengste Tierschutzgesetz hat.

Sie bleiben also dabei: Die Werbung für Fleisch, Milch und Eier in der Schweiz ist ehrlich und deren Verzehr kein Problem?

Aber sicher! Und anders als Greenpeace weiss ich zum Glück auch, dass der weitaus grösste Teil der Bevölkerung vernünftiger ist als diese Umweltorganisation. (lacht)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen