SVP kündigt «Bauerninitiative» an

Landwirtschaft SVP will neue Anbauschlacht mit einer «Bauerninitiative» starten Die Schweizer Landwirtschaft soll wieder verstärkt auf die Nahrungsmittelproduktion ausgerichtet werden. Dies will die SVP mit einer Volksinitiative erreichen. 15.08.2022, 08.54 Uhr

Nationalrätin Esther Friedli will mehr Getreide und weniger Biodiversitätsflächen. (Archiv) Keystone

Nahrungsmittel günstig aus dem Ausland importieren und im Inland auf Bio und ökologischen Ausgleich setzen: Diese Strategie hat in den Augen der SVP spätestens mit dem Ukrainekrieg und seinen Folgen für die weltweite Lebensmittelversorgung ausgedient. Am Montag kündigten die SVP-Nationalräte Esther Friedli und Marcel Dettling im Blick ihre «Bauerninitiative» an. Mit ihr soll die bisherige Landwirtschaftspolitik frontal angegriffen werden.