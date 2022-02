Zuckerindustrie: Für Biorüben gibt es künftig mehr Geld

Landwirtschaft Mindestgrenzschutz für Zucker: Für Biorüben gibt es künftig mehr Geld Weil die EU ihre Zuckerproduktion ausgebaut hat, unterstützt die Schweiz hiesige Rübenproduzenten finanziell. Nun hat der Bundesrat die Nachfolgelösung vorgestellt. Die Bioproduktion wird neu stärker subventioniert. 02.02.2022, 11.25 Uhr

Das Preisdumping der EU macht Schweizer Rübenproduzenten das Leben schwer. (Symbolbild) Keystone

2017 hat die Europäische Union die Zuckerproduktion liberalisiert. Seither ist sie von einer Nettoimporteurin zur Zucker-Exporteurin mutiert. Dadurch gerieten auch die Schweizer Rübenproduzenten unter Druck, der Preis für Zucker sank. Die Frankenstärke verschärfte die Situation zusätzlich. Ein Jahr später reagierte der Bundesrat. Er hob die Einzelkulturbeiträge pro Hektare von 300 auf 2100 Franken an und führte einen Mindestgrenzschutz für Zucker von 70 Franken pro Tonne ein. Die befristete Massnahme läuft jedoch Ende Monat aus.

Nun hat der Bundesrat am Mittwoch das heutige Regime bis 2026 nahtlos verlängert. Stärker subventionieren möchte er Zuckerrüben, die nach den Anforderungen der biologischen Landwirtschaft oder der integrierten Produktion angebaut werden – also ohne Einsatz von Fungiziden und Insektiziden. Für Landwirte gibt es dort pro Hektare 200 Franken drauf, wie es in einer Mitteilung des Wirtschaftsdepartements heisst.

Damit kommt er einem Wunsch des Parlaments nach. In der letzten Herbstsession hatten National- und Ständerat beschlossen, die Unterstützungsmassnahmen bis 2026 zu verlängern. (rwa)