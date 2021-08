Dem Gala-Apfel gehts an den Kragen

Landwirtschaft Dem Gala-Apfel solls an den Kragen: Bundesrat will robustere Sorten fördern Robuste Obst- und Gemüsesorten benötigen einen geringeren Einsatz von Pestiziden und Fungiziden als der beliebte Gala-Apfel oder Rapsöl. Der Bundesrat will den Anbau robuster Sorten deshalb fördern. 19.08.2021, 14.35 Uhr

Nicht alle Äpfel sind gleich anfällig für Krankheiten. Der Bundesrat will bei der Züchtung vermehrt auf robustere Sorten setzen. (Symbolbild) Keystone

Im Frühling hat die Schweiz einen Absenkpfad für Pestizide in der Landwirtschaft beschlossen. Beliebte Sorten wie der Gala-Apfel geraten deshalb nun in Bedrängnis. Der Bundesrat hat am Mittwoch eine Motion zur Annahme empfohlen, die vermehrt ältere und robustere Obst- und Gemüsesorten fördern will.