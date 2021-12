Lärmschutz Weniger Lärm: Armee testet andere Trainingszeiten für Kampfjets Die Armee möchte die Lärmbelastung durch die wöchentlichen Nachtflüge ihrer Kampfjets begrenzen, die in der Regel um 22 Uhr enden. Nun werden versuchsweise die Flugzeiten geändert. 29.12.2021, 14.23 Uhr

Die Lärmbelastung durch Trainingsflüge der Kampfjets sorgt in der Bevölkerung immer wieder für Unmut. Keystone

Die Trainingsflüge der Kampfjets der Armee finden in der Regel von 8.30 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 17 Uhr statt. Von Oktober bis März heben die Jets dabei jeweils montags zusätzlich von 18 bis 22 Uhr für Nachtflugtrainings ab. Nun ändert die Armee vorübergehend die Trainingsflugzeiten, wie sie am Mittwoch bekannt gab.

Vom 3. bis 13. Januar werden die Flugzeiten täglich von 10 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 19.30 Uhr absolviert. Das Nachtflugtraining am Montagabend bis 22 Uhr entfällt. Auch am Freitagabend sind keine Flüge vorgesehen. Um die Auswirkung auf den Personaleinsatz und die Akzeptanz bei den Anwohnern zu ermitteln, wird der Versuch zusätzlich auf den Militärflugplatz Meiringen BE ausgeweitet. Bislang wurde dieser nur in Payerne VD durchgeführt.

Mit diesem Test möchte die Armee die Lärmbelastung durch die wöchentlichen Nachtflüge begrenzen, die normalerweise um 22 Uhr enden. Gleichzeitig solle den Besatzungen sowohl bei Tag als auch bei Nacht ein angemessenes Trainingsniveau garantiert werden, heisst es in der Mitteilung weiter. (rwa)