LÄRMSCHUTZ Politik gibt Gas: Kampf gegen heulende Motoren auf der Überholspur Die Luft für lärmende Autos und Töffs wird dünner. Die Politik will heulenden Motoren den Garaus machen. Nun unterstützt auch die Umweltkommission des Ständerates eine Motion mit diesem Anliegen. Ausgelöst hatte diese eine Aargauer SP-Politikerin. 30.04.2021, 12.35 Uhr

Die Politik sagt unnötigem Lärm auf den Strassen den Kampf an. Auslöser dafür war eine Motion der Aargauer SP-Nationalrätin Gabriela Suter (Bild). Keystone/Montage_CH Media

(rwa) Heulende Motoren, knallende Auspuffe, quietschende Reifen: Was für viele Auto- und Töfffreaks Musik in den Ohren ist, treibt andere in den Wahnsinn. Letztere finden nun im Parlament Gehör. Der Nationalrat hat bereits Gas gegeben im Kampf gegen unnötigen Lärm auf Schweizer Strassen. Er hiess in der Frühjahrssession eine Motion seiner Umweltkommission gut.