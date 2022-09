Kunstwerke Parlament will eine unabhängige Kommission für Raubkunst Nach Debatte um Emil-Bührle-Sammlung: Der Bundesrat soll eine nationale und unabhängige Kommission für Raubkunst und eine Plattform für Provenienzforschung schaffen. Darauf hat sich das Parlament geeinigt. 26.09.2022, 18.41 Uhr

Die Bührle-Sammlung im Zürcher Kunsthaus sorgte wegen Fragen nach der Herkunft für Diskussionen. (Archivbild) Keystone

Auf die Diskussionen rund um die Emil-Bührle-Sammlung im neuen Erweiterungsbau des Zürcher Kunsthauses folgen Taten: Nach dem Nationalrat hat sich am Montag auch der Ständerat für eine unabhängige Kommission für den Umgang mit NS-Raubkunst ausgesprochen. Er hat einer Motion von Nationalrat Jon Pult (SP/GR) stillschweigend zugestimmt.

Der Umgang mit der umstrittenen Sammlung des Waffenhändlers habe gezeigt, dass die Schweiz bessere Instrumente für NS-verfolgungsbedingt entzogene Kulturgüter brauche, argumentiert Pult in seinem Vorstoss. Er verweist auf Staaten wie Deutschland, Frankreich oder Österreich, die bereits solche Kommissionen eingesetzt hätten.

«Auch für die Schweiz ist es richtig, eine solche Kommission einzusetzen», sagte Kommissionssprecher Benedikt Würth (Mitte/SG). Allerdings sei es zu früh, um bereits Rahmenbedingungen festzulegen. Daher wurde die Motion vom Ständerat um die entsprechenden Punkte abgeändert. Sie geht nun in gekürzter Form zurück in den Nationalrat.

Plattform soll Klarheit über Herkunft der Werke schaffen

Zudem will der Ständerat eine nationale Plattform für Provenienzforschung schaffen. Er folgte auch hier dem Nationalrat und gab einer entsprechenden Motion der nationalrätlichen Kulturkommission grünes Licht. Diese sieht Handlungsbedarf beim Informationsaustausch und der Vernetzung der Herkunftsforschung.

Konkret fordert sie, dass der Bundesrat gemeinsam mit anderen Partnern eine webbasierte Datenbank für Provenienzforschung von Kulturgütern koordiniert und unterstützt. Ziel ist, Klarheit über die Herkunft von Kunstwerken zu erhalten, die in der Schweiz gehandelt, gesammelt und ausgestellt werden. Nun ist es am Bundesrat, die Kommission einzusetzen und die Plattform zu schaffen.

Fälle von Kunstwerken, bei denen die Herkunft unklar ist, sorgen in der Schweiz immer wieder für Aufsehen. Zuletzt wurden Stadt und Kunsthaus Zürich vorgeworfen, die Herkunft von Bildern der Sammlung E. G. Bührle ungenügend abgeklärt zu haben. In der Vergangenheit vorbildlicher agierte das Kunstmuseum Bern, das mit der umstrittenen Sammlung Gurlitt ebenfalls in die Schlagzeilen geriet. (wap/rwa/abi)