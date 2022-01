Bührle-Affäre: Zürcher Stadtpräsidentin fordert mehr Transparenz

Kunstsammlung Zürcher Stadtpräsidentin fordert mehr Transparenz im Streit um Bührle-Sammlung Bührle-Affäre im Kunsthaus: Die Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch möchte, dass der Leihvertrag veröffentlicht wird. Auch ein vorzeitiger Abgang des Kunsthaus-Direktors soll diskutiert werden. 07.01.2022, 07.05 Uhr

Die Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch fordert mehr Transparenz. Keystone

Neues Kapitel in der Affäre um die Bildersammlung des Waffenfabrikanten Emil G. Bührle im Zürcher Kunsthaus: Die Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch fordert im Streit um die Kunstsammlung mehr Transparenz. Konkret geht es um die Provenienzenforschung der Bilder, die unabhängig evaluiert werden soll. Diese Forderung würden sie in den erneuerten Subventionsvertrag mit dem Kunsthaus aufnehmen. «Das Kunsthaus muss die Grundsätze des Washingtoner Abkommens und der Erklärung von Theresienstadt einhalten – im Umgang mit eigenen Werken, aber auch mit Leihgaben», sagte Mauch am Freitag gegenüber der «Neuen Zürcher Zeitung».